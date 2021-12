Bonus casa 2022 in Legge di Bilancio | tutte le novità

Leggi su leggioggi

(Di giovedì 30 dicembre 2021) La prossima Manovra porterà diversee riconferme nelper quanto riguarda i, tutti gli aiuti e gli sconti che riguardano gli immobili. Dalla ristrutturazione all’adeguamento sismico, dall’efficientamento energetico ai mobili. Le misure non saranno solo previste dalla prossimadi, alcune infatti sono già in vigore da quest’anno, come ilprimaper under 36, mentre altre saranno modificate, come il Super110%, per il quale si è creato un grande dibattito in Parlamento. Vediamo quindile misure a cui fare attenzione per l’anno prossimo, le modifiche e le proroghe con la prossimadi, che ha ...