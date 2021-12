Assobibe | rimandare ancora sugar tax dilata clima incertezza | va superata

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Roma, 30 dic. (Adnkronos) - "In Italia non serve una tassa per spingere le aziende a formulare soluzioni a ridotto impatto calorico". Lo scrive, in una nota, Giangiacomo Pierini, presidente di, l'associazione di Confindustria che rappresenta i produttori di bevande analcoliche in Italia, nel commentare la misura contenuta nella legge di Bilancio che proroga a gennaio 2023 l'entrata in vigore dellatax. "Le aziende produttrici di soft drink - ricorda - hanno intrapreso da anni un percorso che le ha portate a raggiungere risultati importanti: una riduzione del 37% entro il 2022 del quantitativo di zucchero immesso a scaffale, la scelta di non vendere né pubblicizzare bevande analcoliche ai ragazzi sotto i 13 anni, un impegno siglato a settembre con il Ministero della Salute che pone obiettivipiù stringenti a tutela ...