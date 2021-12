Smart working, congedi e permessi: scatta la proroga a marzo 2022 (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Con la proroga dello stato di emergenza disposta dal Decreto Covid approvato alla vigilia di Natale (decreto legge 221/2021) vengono automaticamente estese una serie di misure valide per disciplinare il lavoro: dall’ormai diffusissimo Smart working (puro e misto) ai congedi parentali. Ma vediamo più in dettaglio quali misure saranno estese sino al 31 marzo 2022. Green Pass per accedere ai luoghi di lavoro Per altri tre mesi sarà obbligatorio, sia sul pubblico che nell privato, presentare il certificato verde Covid sui luoghi di lavoro. Basterà il Green Pass semplice, cioè quello che viene emesso anche su effettuazione del tampone. La mancanza darà luigo alla sospensione dal posto di lavoro senza retribuzione. In capo al datore di lavoro sarà esteso l’obbligo di verificare il possesso ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Con ladello stato di emergenza disposta dal Decreto Covid approvato alla vigilia di Natale (decreto legge 221/2021) vengono automaticamente estese una serie di misure valide per disciplinare il lavoro: dall’ormai diffusissimo(puro e misto) aiparentali. Ma vediamo più in dettaglio quali misure saranno estese sino al 31. Green Pass per accedere ai luoghi di lavoro Per altri tre mesi sarà obbligatorio, sia sul pubblico che nell privato, presentare il certificato verde Covid sui luoghi di lavoro. Basterà il Green Pass semplice, cioè quello che viene emesso anche su effettuazione del tampone. La mancanza darà luigo alla sospensione dal posto di lavoro senza retribuzione. In capo al datore di lavoro sarà esteso l’obbligo di verificare il possesso ...

