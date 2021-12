Omicron potrebbe avere un periodo di incubazione più breve: circa 72 ore (Di mercoledì 29 dicembre 2021) La variante Omicron può avere un periodo di incubazione più breve rispetto alle varianti del Coronavirus precedenti: circa 72 ore. Lo evidenzia uno studio condotto dal Centers for Disease Control and Prevention e pubblicato sul New York Times. La ricerca è stata condotta in Nebraska, pochi giorni prima che gli Stati Uniti registrassero il primo caso confermato della variante Omicron, rilevato il primo dicembre in California. I funzionari sanitari hanno esaminato sei probabili casi di infezione da Coronavirus all’interno di una famiglia, tra cui un uomo di 48 anni non vaccinato che era tornato di recente da una conferenza in Nigeria. I soggetti avevano tra gli 11 e i 48 anni. Il 2 dicembre, il Nebraska Public Health Laboratory ha identificato la variante ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 29 dicembre 2021) La variantepuòundipiùrispetto alle varianti del Coronavirus precedenti:72 ore. Lo evidenzia uno studio condotto dal Centers for Disease Control and Prevention e pubblicato sul New York Times. La ricerca è stata condotta in Nebraska, pochi giorni prima che gli Stati Uniti registrassero il primo caso confermato della variante, rilevato il primo dicembre in California. I funzionari sanitari hanno esaminato sei probabili casi di infezione da Coronavirus all’interno di una famiglia, tra cui un uomo di 48 anni non vaccinato che era tornato di recente da una conferenza in Nigeria. I soggetti avevano tra gli 11 e i 48 anni. Il 2 dicembre, il Nebraska Public Health Laboratory ha identificato la variante ...

