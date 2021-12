No Vax e fan di FdI assaltano i social di Salvini: "Sei nel Governo del Green Pass, vattene a fanc…" (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Ormai Salvini come fa, sbaglia. Se da una parte i sinceramente democratici lo attaccano per il suo razzismo contro i migranti, il nuovo nemico del leader leghista sono i suoi vecchi alleati, coloro ... Leggi su globalist (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Ormaicome fa, sbaglia. Se da una parte i sinceramente democratici lo attaccano per il suo razzismo contro i migranti, il nuovo nemico del leader leghista sono i suoi vecchi alleati, coloro ...

Advertising

globalistIT : Salvini ormai ha perso l'appoggio di quelli cui ha strizzato l'occhio per mesi - EnricoMonti18 : @FabioBilVecchio @coccinelo @Signor_Chester @Smartitina Fonte dati? No vax fan page? - Sachiel42886155 : @mruspandini Se mi date lo stesso stipendio del suo, si divento suo fan sfegatato. Dirò blocchi navali nuovo mose n… - nonsooniente : @ilciccio67 La piaga dei no vax vince a mani basse, ma anche le bimbe di dybala non scherzano, sembrano le fan assatanate di Justin Bieber - BeppeMaresca : @Emm_Manzari Non sono fan di nessuno non sono no vax, ma lei fa schifo. Click -