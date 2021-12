Lo stato del mare (Di mercoledì 29 dicembre 2021) "I robot non muoiono, non hanno sindacato”, dice un subacqueo che operava sulle piattaforme petrolifere. Il petrolio offshore è sempre più profondo e quelli come lui, che s’immergevano nelle acque del mare del Nord, sono stati rimpiazzati dai Rov, i remotely operated vehicle, sempre più autonomi ed efficienti. , il titolo del libro di Tabitha Lasley mi aveva fatto ripensare alle storie perdute di quei palombari, che prima d’invecchiare o di morire, divennero protagonisti di una grande avventura. Rischiavano, si arricchivano e dilapidavano. In genere con donne o al gioco. Ai loro tempi d’oro, negli anni Ottanta, gli italiani li incontravi nei night club della Milano da bere. “Spendevano un sacco”, scrive Tabitha di quegli uomini che non ha incontrato ma dei quali avrebbe voluto scrivere. Quelli che ha incontrato e di cui scrive sono gli operai delle piattaforme, un ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 29 dicembre 2021) "I robot non muoiono, non hanno sindacato”, dice un subacqueo che operava sulle piattaforme petrolifere. Il petrolio offshore è sempre più profondo e quelli come lui, che s’immergevano nelle acque deldel Nord, sono stati rimpiazzati dai Rov, i remotely operated vehicle, sempre più autonomi ed efficienti. , il titolo del libro di Tabitha Lasley mi aveva fatto ripensare alle storie perdute di quei palombari, che prima d’invecchiare o di morire, divennero protagonisti di una grande avventura. Rischiavano, si arricchivano e dilapidavano. In genere con donne o al gioco. Ai loro tempi d’oro, negli anni Ottanta, gli italiani li incontravi nei night club della Milano da bere. “Spendevano un sacco”, scrive Tabitha di quegli uomini che non ha incontrato ma dei quali avrebbe voluto scrivere. Quelli che ha incontrato e di cui scrive sono gli operai delle piattaforme, un ...

Advertising

borghi_claudio : In Germania non c'è mai stato nessun 'lockdown per i non vaccinati' ma solo una specie di supergreenpass per alcuni… - UEFAcom_it : Il tuo momento preferito del 2021 è stato: ______________ ?? #EURO2020 | #UCL | #UEL | #UECL - borghi_claudio : @Matrix7107 Ma questo è colpa del Parlamento non del Governo. Fare una legge di bilancio è una cosa seria. L'unica… - wolf2lone : RT @irisdg81: @valy_s Ma... Ma... Ma... Quindi i tamponi che pago €15 a colpo per andare a lavorare alla fine sono solo per farmi andare in… - DogoAntonio : RT @klaatu29: @stebaraz beh, ma da noi per i privati funzionerebbe, tanto le perdite poi le copre lo Stato. Abbiamo i migliori imprenditori… -