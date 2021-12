Juve - Dybala in stand by: il rinnovo solo a febbraio (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Se tu ti fidi, io mi fido. Se tu non fai scherzi, io non faccio scherzi. Se tu non mi tradisci, io non ti tradisco. E così via. Tra la Juventus e Paulo Dybala non è ancora arrivata una parola fine ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Se tu ti fidi, io mi fido. Se tu non fai scherzi, io non faccio scherzi. Se tu non mi tradisci, io non ti tradisco. E così via. Tra lantus e Paulonon è ancora arrivata una parola fine ...

