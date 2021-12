Covid: Fratoianni, obbligatorie Ffp2 ma non si calmiera prezzo (Di mercoledì 29 dicembre 2021) "Non capisco: il governo rende obbligatorie le Ffp2 per moltissime attività, ma non fa nulla per calmierarne il prezzo, come per le mascherine chirurgiche o i tamponi. Non sembra inoltre garantirne la ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 29 dicembre 2021) "Non capisco: il governo rendeleper moltissime attività, ma non fa nulla perrne il, come per le mascherine chirurgiche o i tamponi. Non sembra inoltre garantirne la ...

Advertising

iconanews : Covid: Fratoianni, obbligatorie Ffp2 ma non si calmiera prezzo - TV7Benevento : Covid: Fratoianni, 'obbligo Ffp2 ma governo non fa nulla per calmierare prezzi'... - maxgreco : RT @andvaccaro: Covid: Fratoianni, ‘nodi vengono al pettine’ - andvaccaro : Covid: Fratoianni, ‘nodi vengono al pettine’ -