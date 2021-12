Covid: col booster via quarantena. Super pass sui bus. Stadi: capienza torna al 50%. Ffp2 a costo calmierato (Di giovedì 30 dicembre 2021) E' arrivata la svolta del governo con le nuove misure per contenere la pandemia. quarantena azzerata ai vaccinati da meno di quattro mesi e a quelli con dose booster, estensione del Super Green pass quasi ovunque: per salire su treni, bus, metro e tutti gli altri mezzi di trasporto, per entrare in alberghi, andare a fiere, impianti sci e tanti altri luoghi di socialità e svago, oltre a prezzi calmierati per le mascherine Ffp2. E negli Stadi torna la capienza a 50% L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 30 dicembre 2021) E' arrivata la svolta del governo con le nuove misure per contenere la pandemia.azzerata ai vaccinati da meno di quattro mesi e a quelli con dose, estensione delGreenquasi ovunque: per salire su treni, bus, metro e tutti gli altri mezzi di trasporto, per entrare in alberghi, andare a fiere, impianti sci e tanti altri luoghi di socialità e svago, oltre a prezzi calmierati per le mascherine. E neglilaa 50% L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

repubblica : Covid, le nuove misure del Cdm: niente quarantena per chi e' vaccinato col booster, super green pass per i trasport… - NicolaPorro : ?? #Natale col #Covid: prima i tamponi rischiano di bucare il cervello, poi servono pure ai vaccinati... Il mio edit… - ilriformista : La ‘lezione’ tedesca su come intervenire contro il #Coronavirus: col #lockdown per i non vaccinati i casi scesi da… - Giovanna7514 : @iosonogus Lascio la libertà di scelta.. Puoi vaccinarti o meno! Ma se ti ammali, da non vaccinato, non devi far ri… - laltraguanciama : RT @Luca_Fantuzzi: Se salite su un treno eviterete di sicuro gente assicurata sana da un tampone, ma probabilmente viaggerete accanto a uno… -