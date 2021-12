Codogno | il Covid non fa più paura Il sindaco | ' Il vaccino funziona'

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Era il 21 febbraio 2020 quando fu scoperto il 'paziente 1' e , da poco conosciuto Comune in provincia di Lodi, divenne tristemente noto nelle cronache di tutto il mondo. Anche oggi, come allora, nella ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Covid, l'esercito arriverà nelle prossime ore in aiuto dei punti tampone di Lodi e Codogno #ANSA - alfer1959 : RT @Giorno_Lodi: Covid, a Lodi e Codogno torna l'esercito - paoloangeloRF : Covid, arriva l'esercito ai punti tampone di Lodi e Codogno - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Covid, arriva esercito a punti tampone di #Lodi e Codogno - LauraCarrese : RT @Agenzia_Ansa: Covid, l'esercito arriverà nelle prossime ore in aiuto dei punti tampone di Lodi e Codogno #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Codogno Covid

Leggi anche >, il sindaco: 'Il vaccino funziona' Il reparto, nell'ospedale di, è aperto ma vuoto. C'è solo un ricoverato in terapia intensiva: si tratta di un 85enne già ...Arriva l'esercito ai punti tampone di Lodi e. I governatori: 'Chiederemo l'introduzione del Super Green pass sui luoghi di lavoro'. Iniziata la cabina di regia. In Francia 208mila casi nelle ...Era il 21 febbraio 2020 quando fu scoperto il 'paziente 1' e Codogno, da poco conosciuto Comune in provincia di Lodi, divenne tristemente noto nelle cronache di tutto il mondo. Anche ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Covid, news. Cts, per vaccinati con booster quarantena a 5 giorni. Cdm alle 18.30. LIVE ...