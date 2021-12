Calendario Mondiale Rally 2022 | date | programma | tutti i 13 eventi previsti

Leggi su oasport

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Dopo la Dakar, manifestazione che vivremo nelle prime due settimane del, assisteremo aldi Montecarlo che come da tradizione apre ildel WRC. Saranno 13 gli, uno di questi è ancora da confermare. Anche questa categoria, come la NASCAR e la F1, si prepara per entrare in una nuova era vista l’introduzione dei regolamenti ‘1’. L’ibrido sarà protagonista per la prima volta nella storia, un dato da tenere in considerazione che potrebbe mischiare le carte al vertice. I protagonisti delapproderanno in Italia in Sardegna a giugno per il tradizionale round sulla terra di Alghero. Esce di scena, invece, l’ACI Monzache negli ultimi due anni ha chiuso in via eccezionale la stagione agonistica con un mix ...