Puglia: “stanno fioccando disdette per il cenone di fine anno e i pranzi di inizio 2022” Coldiretti: preoccupazione per il diffondersi della variante Omicron del corona virus (Di martedì 28 dicembre 2021) Di seguito un comunicato diffuso da Coldiretti Puglia: Con la preoccupazione anche in Puglia della rapida diffusione della variante Omicron del Covid, stanno fioccando disdette per il cenone di fine anno e i pranzi di inizio 2022, con un evidente impatto negativo sull’accoglienza turistica. E’ quanto afferma Coldiretti Puglia, in riferimento alla cancellazione di migliaia di voli, con le disdette che mettono a rischio anche il sistema agrituristico con 900 strutture che garantiscono quasi 5mila posti di lavoro. Si è fatto sentire ... Leggi su noinotizie (Di martedì 28 dicembre 2021) Di seguito un comunicato diffuso da: Con laanche inrapida diffusionedel Covid,per ildie idi, con un evidente impatto negativo sull’accoglienza turistica. E’ quanto afferma, in riferimento alla cancellazione di migliaia di voli, con leche mettono a rischio anche il sistema agrituristico con 900 strutture che garantiscono quasi 5mila posti di lavoro. Si è fatto sentire ...

