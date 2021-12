Morto Hugo Maradona | fratello di Diego

Leggi su italiasera

(Di martedì 28 dicembre 2021) Dopo un anno un altrose ne va. Oggi, intorno alle 12,diArmando, ènella sua abitazione a causa di un arresto cardiaco. Lo riporta Fanpage, e la notizia sta ricevendo conferma., 52 anni, viveva da anni a Napoli. All’arrivo del 118 aveva già smesso di respirare. Anche lui ex calciatore, era stato ingaggiato da Napoli l’anno successivo allo scudetto. Da lì un a serie di viaggi per l’Europa, per poi tornare in Italia e occuparsi di calcio giovanile. L'articolo proviene da Italia Sera.