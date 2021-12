La Bcp di Torre di Greco cartolarizza sofferenze per oltre 60 mln di euro

Leggi su ildenaro

(Di martedì 28 dicembre 2021) Il 23 dicembre scorso è stata perfezionata lazione multi-originator denominata POP NPLs 2021, originata da 12 banche, prevalentemente popolari. Gli istituti che hanno partecipato all’operazione, si legge in una nota diffusa dalla Bcp didel, “hanno ceduto ad un veicolo dizione, costituito ai sensi della legge 130/99 e denominato Luzzatti Pop NPLs 2021 Srl, un portafoglio di crediti in sofferenza riferito a circa 6 mila debitori per un valore lordo esigibile complessivo di789,2 milioni, composto per il 53,7% da linee di credito garantite da ipoteche di primo grado e per il restante 46,3% da linee di credito garantite da ipoteche di grado superiore al primo o unsecured”. In particolare la Banca di Credito Popolare ha ceduto crediti in sofferenza per un valore ...