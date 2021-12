Gualtieri: “Roma è più pulita, evitata crisi certa per i rifiuti” (Di martedì 28 dicembre 2021) Roma – “Facciamo il bilancio del nostro piano di pulizia straordinaria. Ci sono tangibili miglioramenti in città, anche se restano criticità in diverse zone. Roma è più pulita di come l’abbiamo trovata, non ancora come merita”. Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri durante la conferenza stampa sui rifiuti in Campidoglio. “L’impegno è stato decisivo per evitare una crisi che si sarebbe sicuramente determinata durante le feste per i problemi strutturali e per incremento della produzione dei rifiuti”, ha spiegato. “La strada è ancora lunga, Roma merita l’eccellenza”, ha aggiunto il sindaco. Gualtieri annuncia un piano di breve, medio e lungo termine per rendere Roma pulita. ... Leggi su lopinionista (Di martedì 28 dicembre 2021)– “Facciamo il bilancio del nostro piano di pulizia straordinaria. Ci sono tangibili miglioramenti in città, anche se restano criticità in diverse zone.è piùdi come l’abbiamo trovata, non ancora come merita”. Lo ha detto il sindaco diRobertodurante la conferenza stampa suiin Campidoglio. “L’impegno è stato decisivo per evitare unache si sarebbe sicuramente determinata durante le feste per i problemi strutturali e per incremento della produzione dei”, ha spiegato. “La strada è ancora lunga,merita l’eccellenza”, ha aggiunto il sindaco.annuncia un piano di breve, medio e lungo termine per rendere. ...

