Genoa | Shevchenko positivo al Covid

Non solo il capitano Mimmo Criscito, che via social aveva annunciato la positività in mattinata. Anche l'allenatore delAndriyè risultatoal. Il tecnico dunque non ...

Non solo il capitano Mimmo Criscito, che via social aveva annunciato la positività in mattinata. Anche l'allenatore delAndriyè risultato positivo al Covid. Il tecnico dunque non guiderà domani la ripresa degli allenamenti che sarà condotta dal vice Tassotti e dallo staff tecnico, come annunciato ...Il tecnico ucraino, infatti, è risultato positivo al Covid dopo i test effettuati dai rossoblù nella giornata di lunedì: " L'allenatore delAndriy- si legge nella nota ufficiale ...L’emergenza Covid-19 non accenna a placarsi nemmeno nel calcio. Questa volta il virus colpisce il Genoa: Andriy Shevchenko e Domenico Criscito, come annunciato dal club rossoblù, sono stati trovati ...Con una nota ufficiale sul proprio sito il Genoa ha comunicato che "L’allenatore del Genoa Andriy Shevchenko e il capitano Domenico Criscito sono risultati positivi alla ricerca ...