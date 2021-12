Covid | rapito aumenti dei ricoveri nelle intensive in Abruzzo Oggi contati altri 696 positivi

(Di martedì 28 dicembre 2021) L'Aquila - Sono 696 i nuovi casi di-19 accertatiultime ore in. Sono emersi dall'analisi di 5.025 tamponi molecolari: è risultato positivo il 13,9% dei campioni. C'è un decesso recente, che fa salire il bilancio delle vittime a 2.631. In aumento iche passano dai 175 di ieri ai 184 di, con un brusco incremento delle terapie. I nuovihanno età compresa tra 1 e 94 anni. Gli attualmentesono 9.893 (+482 rispetto a ieri): 160 pazienti (+6) sono ricoverati in ospedale in area medica e 24 (+3) sono in terapia intensiva, mentre gli9.709 (+470) sono in isolamento domiciliare. La vittima è una 91enne della provincia di Chieti. I guariti sono 85.188 (+215). Dei 97.712 casi ...

