Covid, contagi e quarantene: Eav taglia 13 corse Circum (Di martedì 28 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – La nuova ondata di contagi da Covid-19 che interessando tutta l'Italia, mette in mertte in difficoltà anche l'Ente Autonomo Volturno EAV). L'azienda di trasporti si trova costretta a cancellare 13i delle corse programmate oggi sulle linee della Circumvesuviana. Eav annuncia che "causa improvvisa indisponibilità (malattia e quarantene) di personale, legata all'attuale emergenza epidemiologica" oggi non saranno garantite le corse sulla linea Napoli-Centro Direzionale-Torre del Greco delle 7:02, 7:26 e 9:02 da Napoli a Torre del Greco e delle 7:49, 8:13 e 9:49 da Torre del Greco a Napoli; sulla linea Napoli-Sarno delle 9:16 e delle 14:52 in partenza dal capoluogo e delle 10:58 e delle 16:34 in partenza da Sarno; sulla linea Napoli-Baiano è stato ...

