(Di martedì 28 dicembre 2021) “Da un punto di vista generale ed intuitivo il controllo con ildegli(cioè di coloro che sono in possesso di una certificazione di esenzione dalla vaccinazione anti– ndr) consente maggioretà. Se si potesse introdurre giuridicamente l’al test in tutte le categoriepiù”. Ad intervenire con l’Adnkronos è Filippo, presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri (), che afferma: “Capisco dunque da un punto di vista sanitario la richiesta dei presidi per il mondo della scuola, ma resta il problema giuridico da risolvere”. “L’articolo 32 della Costituzione non consente un trattamento di carattere ...

italiaserait : Covid, Anelli (Fnomceo): “Saremmo tutti più tranquilli con obbligo tampone ad esenti” - fisco24_info : Covid, Anelli (Fnomceo): 'Saremmo tutti più tranquilli con obbligo tampone ad esenti': Il presidente della Federazi… - StraNotizie : Covid, Anelli (Fnomceo): 'Saremmo tutti più tranquilli con obbligo tampone ad esenti' - TV7Benevento : Covid, Anelli (Fnomceo): 'Saremmo tutti più tranquilli con obbligo tampone ad esenti'... - lifestyleblogit : Covid, Anelli (Fnomceo): 'Saremmo tutti più tranquilli con obbligo tampone ad esenti' - -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Anelli

Adnkronos

... come da tradizione (l'unica sopravvissuta all'inverno del2021). Per una volta, la monarchia ... E illustrato l'edizione danese del 1977 del bestseller mondiale Il signore degli, di Tolkien ......stato squalificato dalla Casa del Grande Fratello Vip per non aver rispettato le norme anti. ... Grande Fratello Miriana Trevisan, la rivelazione dopo l'uscita di Biagio D'dall[...] Miriana ...“Da un punto di vista generale ed intuitivo il controllo con il tampone degli esenti (cioè di coloro che sono in possesso di una certificazione di esenzione dalla vaccinazione anti covid – ndr) consen ...Useremo la vostra offerta per comprare cibo per i nostri ragazzi (i ragazzi di strada in questo periodo Covid, da quaranta sono diventati sessanta). Se restiamo uniti, con gli sforzi di tutti per ...