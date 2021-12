Barbara D’Urso, drastica decisione di Mediaset: non la rivedremo più su quel canale (Di martedì 28 dicembre 2021) Quale sarà il futuro di Barbara D’Urso? Mediaset ha preso una decisione al riguardo e sembra che i telespettatori debbano salutarla definitivamente. Barbara D’Urso finisce ancora una volta al centro… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di martedì 28 dicembre 2021) Quale sarà il futuro diha preso unaal riguardo e sembra che i telespettatori debbano salutarla definitivamente.finisce ancora una volta al centro… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

Mommasospesa : @grigiocemento Ma dove vive questa? Nel salotto di Barbara D'Urso? - redazionerumors : Barbara D’Urso, cosa bolle in pentola? Si parla di un nuovo programma #barbaradurso - SaCe86 : Barbara d'Urso in vacanza in montagna: 'Lo amo' - CarloBolognesi1 : @JustForJustice3 @cripto2001 @OrioliPaolo @radiosilvana @paolafai @antonio475317 @gred_vet @robersperanza… - 0NLYVNGEL : @zddylwt se intendi quello tipo co barbara d’urso si -