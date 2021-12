Assegnazione contributi a integrazione canoni di locazione per il 2021: ecco l’avviso (Di martedì 28 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – L’assessora alle Politiche Sociali, Carmen Coppola, rende noto che la Regione Campania, con decreto dirigenziale n° 116/2021 contenuto nel BURC n° 114 del 13/12/2021, ha pubblicato l’avviso per l’Assegnazione dei contributi a integrazione dei canoni di locazione per l’annualità 2021. Le domande, con relativa documentazione, vanno inoltrate alla Regione Campania, esclusivamente tramite SPID, all’indirizzo https://bandofitti2021.regione.campania.it dagli intestatari del contratto di locazione appartenente al nucleo familiare residente nell’alloggio, entro e non oltre il 2 febbraio 2022. Successivamente alla scadenza, la Direzione Generale Governo del Territorio ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 28 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – L’assessora alle Politiche Sociali, Carmen Coppola, rende noto che la Regione Campania, con decreto dirigenziale n° 116/contenuto nel BURC n° 114 del 13/12/, ha pubblicatoper l’deideidiper l’annualità. Le domande, con relativa documentazione, vanno inoltrate alla Regione Campania, esclusivamente tramite SPID, all’indirizzo https://bandofitti.regione.campania.it dagli intestatari del contratto diappartenente al nucleo familiare residente nell’alloggio, entro e non oltre il 2 febbraio 2022. Successivamente alla scadenza, la Direzione Generale Governo del Territorio ...

