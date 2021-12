Quirinale | la profezia di Bossi | “Tra Draghi e Berlusconi la spunterà Casini”

(Di lunedì 27 dicembre 2021) “Volete sapere come andrà a finire? Dovrebbe farcela”, questa ladi Umbertosu chi andrà al. Dopo aver partecipato alla messa di Natale a Buguggiate, vicino Varese, il senatore decide di rispondere a qualche domanda dei presenti sulla situazione politica attuale e sull’elezione del presidente della Repubblica, come raccontato su La Stampa. “sta governando abbastanza bene ma se davvero vuole arrivare al Colle deve stare attento soprattutto alla sinistra. A sceglierlo come presidente del Consiglio è stato ancheche ha preferito lui, un banchiere centrale, a un banchiere d’affari. Magari la sinistra all’ultimo lo taglia” dice. E proprio su Silvioal Colle fa un ragionamento: “Ricordiamoci ...

Sull'ipotesi Berlusconi al, si limita invece a un ragionamento che mina alla base ... E prima di salire sul pick up che lo riporterà a Gemonio c'è giusto il tempo per un'ultima..."Venite, adoremus! Venite, adoremus! Venite, adoremus Dominum". Nella chiesa di San Vittore a Buguggiate, un paesone alle porte di Varese, sta cominciando la messa di Natale delle 19. Dalla porta ...“Volete sapere come andrà a finire? Dovrebbe farcela Casini”, questa la profezia di Umberto Bossi su chi andrà al Quirinale. Dopo aver partecipato alla messa di Natale a Buguggiate, vicino Varese, il ...Anche il Senatur, fondatore della Lega Nord, dovrebbe partecipare alle votazioni per il Colle. Spiega: «Ricordiamoci sempre che il Presidente della Repubblica è anche il capo dei magistrati. E i magis ...