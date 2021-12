L’amica geniale 3: trama e data di uscita (Di lunedì 27 dicembre 2021) In arrivo il terzo capitolo de L’amica geniale: ecco quando È stata finalmente resa nota la data di uscita del terzo capitolo de L’amica geniale. La serie tv che segue le vicende delle amiche Lila e Lenù, narrate nei romanzi di Elena Ferrante, arriverà sul piccolo schermo su Rai 1 in prima serata, a partire dall’8 febbraio 2022, la settimana successiva a quella del Festival di Sanremo. Otto gli episodi previsti, divisi in quattro prima serate. La trama de L’amica geniale 3 – Storia di Chi Fugge e di Chi Resta riparte dalle protagoniste ormai adulte, lavoratrici, con due vite apparentemente molto distanti. Vedremo Elena sposarsi con Pietro Airota mentre Lila lascerà un marito violento, rinunciando alle agiatezze di quel ... Leggi su zon (Di lunedì 27 dicembre 2021) In arrivo il terzo capitolo de: ecco quando È stata finalmente resa nota ladidel terzo capitolo de. La serie tv che segue le vicende delle amiche Lila e Lenù, narrate nei romanzi di Elena Ferrante, arriverà sul piccolo schermo su Rai 1 in prima serata, a partire dall’8 febbraio 2022, la settimana successiva a quella del Festival di Sanremo. Otto gli episodi previsti, divisi in quattro prima serate. Lade3 – Storia di Chi Fugge e di Chi Resta riparte dalle protagoniste ormai adulte, lavoratrici, con due vite apparentemente molto distanti. Vedremo Elena sposarsi con Pietro Airota mentre Lila lascerà un marito violento, rinunciando alle agiatezze di quel ...

