Jeff Jarrett: “Ecco i James, Bryant e Jordan della WWE” (Di lunedì 27 dicembre 2021) Tendenzialmente, per nominare i tre più grandi Wrestlers di sempre facendo un parallelismo col basket, si nominano Lebron James, Kobe Bryant e Michael Jordan, da molti considerati i tre più grandi atleti nella storia dell’NBA; stavolta, a dire la propria opinione, è Jeff Jarrett, ai microfoni di Bally Sports. Il podio della WWE Lebron James: “Lebron è imponente e dominante…dunque dico Brock Lesnar. Ciò che ha fatto ha dell’incredibile. Ha lasciato il nostro mondo, se n’è andato in UFC, dove ha dominato, per poi tornare nel mondo del Wrestling. Abbiamo tutti sentito le storie di Lebron da adolescente; Brock ha anche lui avuto un’ottima carriera sportiva alle superiori, poi si è dato al Wrestling e dopo alle MMA, per poi tornare sempre in dominanza. Dunque ... Leggi su zonawrestling (Di lunedì 27 dicembre 2021) Tendenzialmente, per nominare i tre più grandi Wrestlers di sempre facendo un parallelismo col basket, si nominano Lebron, Kobee Michael, da molti considerati i tre più grandi atleti nella storia dell’NBA; stavolta, a dire la propria opinione, è, ai microfoni di Bally Sports. Il podioWWE Lebron: “Lebron è imponente e dominante…dunque dico Brock Lesnar. Ciò che ha fatto ha dell’incredibile. Ha lasciato il nostro mondo, se n’è andato in UFC, dove ha dominato, per poi tornare nel mondo del Wrestling. Abbiamo tutti sentito le storie di Lebron da adolescente; Brock ha anche lui avuto un’ottima carriera sportiva alle superiori, poi si è dato al Wrestling e dopo alle MMA, per poi tornare sempre in dominanza. Dunque ...

