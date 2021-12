GF Vip 6: è morto il nonno di Alessandro Basciano, le reazioni in Casa e sul web (Di lunedì 27 dicembre 2021) Un Natale molto triste quello di Alessandro Basciano, concorrente del Grande Fratello Vip 6. Il 25 dicembre 2021, infatti, suo nonno è venuto a mancare e gli autori del reality hanno comunicato la notizia all’inquilino della Casa. Vi raccomandiamo... GF vip, Alessandro Basciano si dichiara a Soleil Sorge: “Mi piaci” “Gli autori mi hanno comunicato che è venuto a mancare mio nonno. La mia vita è questa, succede sempre così. L’ultima volta che l’ho visto non stava benissimo”, ha raccontato l’ex tentatore di Temptation Island, dopo aver appreso la triste notizia nel confessionale della Casa: “Ora ha smesso di soffrire, però è il momento sbagliato. Anche con gli altri nonni è successo così, ... Leggi su diredonna (Di lunedì 27 dicembre 2021) Un Natale molto triste quello di, concorrente del Grande Fratello Vip 6. Il 25 dicembre 2021, infatti, suoè venuto a mancare e gli autori del reality hanno comunicato la notizia all’inquilino della. Vi raccomandiamo... GF vip,si dichiara a Soleil Sorge: “Mi piaci” “Gli autori mi hanno comunicato che è venuto a mancare mio. La mia vita è questa, succede sempre così. L’ultima volta che l’ho visto non stava benissimo”, ha raccontato l’ex tentatore di Temptation Island, dopo aver appreso la triste notizia nel confessionale della: “Ora ha smesso di soffrire, però è il momento sbagliato. Anche con gli altri nonni è successo così, ...

