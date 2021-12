Fuga dal Parlamento | l’esecutivo unico centro di decisione

Leggi su ilmanifesto

(Di martedì 28 dicembre 2021) Non fa più scandalo che la legge di bilancio sia approvata senza discussioni da unche si limita a ratificare le scelte del Governo. In passato qualche reazione c'è stata, due conflitti furono proposti al giudizio della Consulta, ora ci stiamo abituando alle forzature. A ben vedere non si tratta neppure di una vicenda, per quanto sgradevole, comunque isolata. Stiamo in realtà assistendo ad un generale riassetto degli equilibri tra i poteri che si impone senza bisogno di modifiche …