Calciomercato Napoli, avanza l’idea: possibile scambio con la Fiorentina (Di lunedì 27 dicembre 2021) L’edizione odierna de La Nazione ha fatto un’analisi su quello che potrà essere il mercato in uscita della Fiorentina e a quanto pare alcune operazioni potrebbero riguardare anche il Napoli: oltre l’addio ormai certo di Kokorin, infatti, la Viola sarebbe interessata a cedere in prestito Amrabat, che piace al Napoli già dall’estate. Amrabat I partenopei sono in emergenza a centrocampo e potrebbero valutare concretamente l’ipotesi di mettere sotto contratto il marocchino. Dragowski-Meret, scambio tra Napoli e Fiorentina? Importante anche la questione Dragowski, che non sembra avere intenzione di rinnovare il contratto con la Fiorentina e si sta valutando uno scambio col Napoli, che non utilizza Meret. Leggi su spazionapoli (Di lunedì 27 dicembre 2021) L’edizione odierna de La Nazione ha fatto un’analisi su quello che potrà essere il mercato in uscita dellae a quanto pare alcune operazioni potrebbero riguardare anche il: oltre l’addio ormai certo di Kokorin, infatti, la Viola sarebbe interessata a cedere in prestito Amrabat, che piace algià dall’estate. Amrabat I partenopei sono in emergenza a centrocampo e potrebbero valutare concretamente l’ipotesi di mettere sotto contratto il marocchino. Dragowski-Meret,tra? Importante anche la questione Dragowski, che non sembra avere intenzione di rinnovare il contratto con lae si sta valutando unocol, che non utilizza Meret.

Advertising

SeEarn : PEDULLÀ: “DIGNE PIACE AL NAPOLI MA LA PRIORITÀ È IL CENTRALE” #Pedullà #Digne #Napoli #priorità #difensore… - NCN_it : PEDULLÀ: “DIGNE PIACE AL NAPOLI MA LA PRIORITÀ È IL CENTRALE” #Pedullà #Digne #Napoli #priorità #difensore… - infoitsport : Calciomercato Napoli: per il dopo Manolas c'è Sarr, è in uscita dal Chelsea - 777PARTENERS : RT @cmdotcom: Ag. Cambiaso: 'Ha richieste da mezza Europa. #Napoli ? Tutto aperto, Giuntoli lo voleva tre anni fa...' - PaiEstimator : RT @NCN_it: CAPITOLO DIFESA, UN POKER DI OSSERVATI SPECIALI PER IL MERCATO DI GENNAIO #Difesa #poker #osservati #calciomercato #gennaio #N… -