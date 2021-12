(Di lunedì 27 dicembre 2021) Su La Stampa un’intervista a Mutaz: a Tokyo ha condiviso la medaglia d’oro ex aequo con Gimbo Tamberi. Racconta che ancora gli arrivano messaggi di ringraziamento da tutto il mondo per quella scena di sport e amicizia. «Un continuo. Dal 1° agosto, da tutte le parti del mondo mi scrivono tipo “sei di ispirazione”, “mi hai reso felice”.re qualcuno da luoghi lontani che ti considera di ispirazione è meraviglioso». Anon espone alcuno dei suoi. Spiega perché: «Se viene a trovarmi, non vedrà nulla che le parli del mio lavoro. Sono felice e fortunato ad aver vinto così tante coppe e medaglie, ma non metto nulla in mostra. Se esponi i tuoi, ti, ti viene da dire “Oh, ho vinto così tanto!”. Forse un giorno, quando andrò in ...

Advertising

napolista : #Barshim: «In casa non espongo nessuno dei miei trofei, se lo fai ti senti appagato» A La Stampa: «Lo sport è mera… -

Ultime Notizie dalla rete : Barshim casa

La Stampa

sua a Doha, dove ha sventolato la bandiera a scacchi al gran premio di Formula 1,, di madre sudanese, torna a quella notte a Tokyo che non si cancella più. Questo contenuto è riservato ......campione olimpico dei 100 a Gimbo Tamberi collegato per parlarci dell'oro condiviso con... a far gli onori diè stato il Presidente Fidal Stefano Mei per una cerimonia condotta da ...L'atleta qatarino torna alla notte di Tokyo e al titolo olimpico condiviso con l'azzurro: "Non meritavo l'argento e nemmeno lui. Al motto ...Un anno davvero d’oro, il 2021, per l’atletica azzurra. Ricordato soprattutto, ma non solo, per le Olimpiadi, che tante soddisfazioni hanno portato all’atletica del nostro paese. In questo speciale in ...