Al MUST di Milano l’arte digitale diventa un gioco per tutti (Di lunedì 27 dicembre 2021) Blockchain, bitcoin, Nft, metaverso, arte (e moda) digitale… sono vocaboli apparsi sempre più di frequente nelle cronache di questo 2021. Fatta esclusione per specialisti in programmazione eonerd in proprio non sono in molti però a sapere come collocarli all’interno delle proprie esistenze. ll MUST (Museo Nazionale Scienza e Teconologia) di Milano cerca ora di rispondere a questa necessità con Digital Aesthetic iniziativa che prevede un programma permanente di esibizioni di arte digitale. A questo scopo le installazioni di Neil Mendoza e Michael Bromley sono state scelte dal curatore Giacinto Di Pietrantonio per una doppia esposizione che si confronta con il paradigma della condivisione tipico del web. Si tratta di opere pensate per essere attivate da chi le affronta. Se non le attivate rimangono inerti: al contrario ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 27 dicembre 2021) Blockchain, bitcoin, Nft, metaverso, arte (e moda)… sono vocaboli apparsi sempre più di frequente nelle cronache di questo 2021. Fatta esclusione per specialisti in programmazione eonerd in proprio non sono in molti però a sapere come collocarli all’interno delle proprie esistenze. ll(Museo Nazionale Scienza e Teconologia) dicerca ora di rispondere a questa necessità con Digital Aesthetic iniziativa che prevede un programma permanente di esibizioni di arte. A questo scopo le installazioni di Neil Mendoza e Michael Bromley sono state scelte dal curatore Giacinto Di Pietrantonio per una doppia esposizione che si confronta con il paradigma della condivisione tipico del web. Si tratta di opere pensate per essere attivate da chi le affronta. Se non le attivate rimangono inerti: al contrario ...

Rinascente : Non perderti la nuova collezione #MoonBoot x @chloefashion disponibile in #RinascenteMilano e in… - nonvadolentina : RT @martapiz: Must have del fuorisede che vive a Milano e torna a casa per le feste: il PANETTONE - martapiz : Must have del fuorisede che vive a Milano e torna a casa per le feste: il PANETTONE - green_milano : RT @Tecno_Corriere: Il maglione di Natale è un must delle feste. Basta indossarlo con disinvoltura e porterà a tavola e in casa un tocco di… - ClaudioBortolin : Al #MUST di Milano è arrivato VEGA. -