Afghanistan, sempre più negati i diritti delle donne: “Spostarsi solo con un uomo” (Di lunedì 27 dicembre 2021) Il regime dei talebani impone nuove restrizioni alle donne in Afghanistan. Non potranno più effettuare spostamenti da sole oltre il raggio di 72 chilometri. In tal caso un uomo della propria famiglia dovrà sempre accompagnarle. Lo ha spiegato un portavoce del ministero per la Promozione della virtù e la prevenzione del vizio, che ha pubblicato la nuova direttiva. Afghanistan, niente musica in macchina Alcune settimane fa, lo stesso dicastero dell’emirato islamico aveva chiesto alle televisioni di tutto l’Afghanistan di non mandare più in onda serie in cui recitano donne. E di imporre il velo islamico alle giornaliste in video sugli schermi. Il portavoce del ministero ha aggiunto adesso che le donne dovranno indossare l’hijab – il velo che copre la ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 27 dicembre 2021) Il regime dei talebani impone nuove restrizioni allein. Non potranno più effettuare spostamenti da sole oltre il raggio di 72 chilometri. In tal caso undella propria famiglia dovràaccompagnarle. Lo ha spiegato un portavoce del ministero per la Promozione della virtù e la prevenzione del vizio, che ha pubblicato la nuova direttiva., niente musica in macchina Alcune settimane fa, lo stesso dicastero dell’emirato islamico aveva chiesto alle televisioni di tutto l’di non mandare più in onda serie in cui recitano. E di imporre il velo islamico alle giornaliste in video sugli schermi. Il portavoce del ministero ha aggiunto adesso che ledovranno indossare l’hijab – il velo che copre la ...

Advertising

_Nico_Piro_ : #Afghanistan #19dicembre ho sempre amato il grande albergo sulla collina di bag-e-bala, costruito negli anni '60 su… - BeppeAstegiano : RT @brunasaracco: Sempre più pesanti i divieti per le donne in #afghanistan Solidarietà alle sorelle afghane! #afghanistanwomen https://t.c… - VelvetMagIta : #Afghanistan, sempre più negati i diritti delle donne: “Spostarsi solo con un uomo” #VelvetMag #Velvet - brunasaracco : Sempre più pesanti i divieti per le donne in #afghanistan Solidarietà alle sorelle afghane! #afghanistanwomen - vale_cittadin : RT @SaveChildrenIT: In #Afghanistan è in corso la peggiore crisi umanitaria di sempre e milioni di bambini sono senza cibo e al freddo. Don… -