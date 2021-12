Traffico Roma del 26-12-2021 ore 11:30 (Di domenica 26 dicembre 2021) Luceverde Roma Buongiorno e ben trovati dalla redazione sul raccordo attenzione un incidente sulla carreggiata interna all’altezza dell’uscita per la Flaminia non ci sono difficoltà invece sulla tangenziale fuori in coda per incidente sulla Pontina da Torvaianica a Castel di Decima in direzione Roma aumentano gli spostamenti anche in città diverse gli incidenti sulle strade della capitale Traffico rallentato in via Gallia all’incrocio con via Luni incidente anche a Spinaceto in viale dei Caduti della Resistenza nei pressi di via Martiri di Marzabotto prudenza anche in via Cassia all’altezza di via Giacomo Andreassi Ci sono rallentamenti Siamo alla storta allagamento di carreggiata e possibili disagi nel quartiere Ardeatino in viale Carlo Tommaso Odescalchi all’altezza di via Livio Agresti e Infine per quanto riguarda il trasporto ... Leggi su romadailynews (Di domenica 26 dicembre 2021) LuceverdeBuongiorno e ben trovati dalla redazione sul raccordo attenzione un incidente sulla carreggiata interna all’altezza dell’uscita per la Flaminia non ci sono difficoltà invece sulla tangenziale fuori in coda per incidente sulla Pontina da Torvaianica a Castel di Decima in direzioneaumentano gli spostamenti anche in città diverse gli incidenti sulle strade della capitalerallentato in via Gallia all’incrocio con via Luni incidente anche a Spinaceto in viale dei Caduti della Resistenza nei pressi di via Martiri di Marzabotto prudenza anche in via Cassia all’altezza di via Giacomo Andreassi Ci sono rallentamenti Siamo alla storta allagamento di carreggiata e possibili disagi nel quartiere Ardeatino in viale Carlo Tommaso Odescalchi all’altezza di via Livio Agresti e Infine per quanto riguarda il trasporto ...

Advertising

CCISS_Ministero : A1 Firenze-Roma traffico rallentato causa veicolo fermo o in avaria tra Svincolo Firenze Sud (Km 300,9) e A1 Svinc… - lphaBlack : @fenodf Non è quella che us normalmente a Roma, perché mi viene il male in mezzo al traffico. - LuceverdeRadio : ?? #Treni - Roma-Napoli (via Cassino) ?? Traffico rallentato tra Rocca d’Evandro e Vairano a causa di un inconvenien… - StaserasolounTG : RT @sulsitodisimone: Informazioni linee ferroviarie: Linea Roma – Napoli (via Cassino), dalle ore 08.55 traffico ferroviario rallentato tr… - sulsitodisimone : Informazioni linee ferroviarie: Linea Roma – Napoli (via Cassino), dalle ore 08.55 traffico ferroviario rallentato… -