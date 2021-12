Rosalinda Cannavò, devastante lutto per l’ex concorrente del GF Vip: “Un dolore immenso”. Ha perso la persona più cara (Di lunedì 27 dicembre 2021) Un Natale triste per Rosalinda Cannavò che ha dovuto affrontare proprio nella giornata di ieri un grave lutto: la morte di sua nonna. La donna ha voluto annunciare a tutti la sua perdita su Instagram pubblicando una foto sua e della donna con una dolce frase: “Voglio ricordare di te questo gesto di affetto spontaneo e inaspettato mentre scattavamo una foto poco tempo fa. Oggi hai smesso di soffrire”. Al momento Rosalinda si trova nelle Marche assieme al suo fidanzato Andrea Zenga e la sua famiglia acquisita e mai si sarebbe aspettata di dover dire addio a sua nonna a distanza, soprattutto durante un giorno che avrebbe dovuto trascorrere in compagnia della sua famiglia acquisita in totale spensieratezza. Rosalinda Cannavò saluta sua nonna su ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 27 dicembre 2021) Un Natale triste perche ha dovuto affrontare proprio nella giornata di ieri un grave: la morte di sua nonna. La donna ha voluto annunciare a tutti la sua perdita su Instagram pubblicando una foto sua e della donna con una dolce frase: “Voglio ricordare di te questo gesto di affetto spontaneo e inaspettato mentre scattavamo una foto poco tempo fa. Oggi hai smesso di soffrire”. Al momentosi trova nelle Marche assieme al suo fidanzato Andrea Zenga e la sua famiglia acquisita e mai si sarebbe aspettata di dover dire addio a sua nonna a distanza, soprattutto durante un giorno che avrebbe dovuto trascorrere in compagnia della sua famiglia acquisita in totale spensieratezza.saluta sua nonna su ...

