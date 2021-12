Napoli: Fabian Ruiz positivo al Covid, quarantena in Spagna (Di domenica 26 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Fabian Ruiz è risultato positivo al Covid. A darne la conferma il Napoli che sui suoi canali ufficiali spiega che il giocatore ha effettuato un tampone molecolare in Spagna, dove si trovava in questi giorni. Il centrocampista iberico “regolarmente vaccinato, è asintomatico e osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio”. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 26 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoè risultatoal. A darne la conferma ilche sui suoi canali ufficiali spiega che il giocatore ha effettuato un tampone molecolare in, dove si trovava in questi giorni. Il centrocampista iberico “regolarmente vaccinato, è asintomatico e osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

