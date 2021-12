**Mattarella: ‘completare Ue con Balcani occidentali, rimarginare ferite storia guardando a futuro** (3) (Di domenica 26 dicembre 2021) (Adnkronos) – Quindi i due Presidenti conferirono a Boris Pahor, scrittore sloveno naturalizzato italiano, rispettivamente l’onorificenza di Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine al merito della Repubblica italiana e l’Ordine per Meriti eccezionali. Fu quindi firmato il protocollo di restituzione del Narodni Dom, l’edificio che ospitava le associazioni culturali slovene distrutto dalla violenza nazionalista dello squadrismo fascista nel 1920. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 26 dicembre 2021) (Adnkronos) – Quindi i due Presidenti conferirono a Boris Pahor, scrittore sloveno naturalizzato italiano, rispettivamente l’onorificenza di Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine al merito della Repubblica italiana e l’Ordine per Meriti eccezionali. Fu quindi firmato il protocollo di restituzione del Narodni Dom, l’edificio che ospitava le associazioni culturali slovene distrutto dalla violenza nazionalista dello squadrismo fascista nel 1920. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

