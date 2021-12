Advertising

qn_lanazione : Maltempo, albero crolla sulle auto in sosta #Prato - mariali94316534 : RT @Icompetenti: Maltempo, albero cade a #Napoli, un morto Maltempo, nave contro scogli in #Sardegna, 12 salvati Maltempo, a #Pisa l'Arno s… - mariali94316534 : RT @beabri: ?? Maltempo, albero cade a #Napoli, un morto ?? Maltempo, nave contro scogli in #Sardegna. 12 salvati ?? Maltempo, a #Pisa l'Arno… -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo albero

La Nazione

Prato, 26 dicembre 2021 - Unè crollato questa mattina in via Leoncavallo, a San Paolo. L'è caduto intorno a mezzogiorno e ha travolto alcune auto in sosta. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del comando di via Paronese. Per prima cosa si sono accertati che nelle auto non ci ...Annullata per illa prima rappresentazione del presepe vivente di Tarquinia (VT), prevista questo pomeriggio ... la ricostruzione in pietra di un'antica casa e di un grande, sotto le cui ...Prato, 26 dicembre 2021 - Un albero è crollato questa mattina in via Leoncavallo, a San Paolo. L'albero è caduto intorno a mezzogiorno e ha travolto alcune auto in sosta. Sul posto sono arrivati i vig ...Annullata per il maltempo la prima rappresentazione del Presepe Vivente di Tarquinia, prevista per domenica 26 dicembre nel quartiere di San Martino, dalle 16.30 ...