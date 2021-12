L'Inter è un bunker e in Europa non ha rivali (Di domenica 26 dicembre 2021) L'Inter è la regina d'Europa dei clean sheet consecutivi e, grazie al'1 - 0 di mercoledì a San Siro contro il Torino è salita a quota 6 incontri filati senza reti al passivo . Nel 2021 - 22 nessuno ha ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 26 dicembre 2021) L'è la regina d'dei clean sheet consecutivi e, grazie al'1 - 0 di mercoledì a San Siro contro il Torino è salita a quota 6 incontri filati senza reti al passivo . Nel 2021 - 22 nessuno ha ...

Ultime Notizie dalla rete : Inter bunker L'Inter è un bunker e in Europa non ha rivali In Italia come numero di clean sheet nel girone d'andata comanda il Napoli (10), ma l'Inter è subito dietro (9); in Europa, invece, guidano gli uomini di Guardiola ...

Difesa bunker, mediana creativa e attacco multitasking: l'Inter vola in ogni reparto dell'Olimpico ha svoltato l'Inter tutta, ma ha goduto soprattutto Handanovic (media voto Gazzetta 6,25) che è tornato portiere da grande squadra - una sola parata a match, ma decisiva - e negli ...

