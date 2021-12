Hockey ghiaccio, Alps League 2021-2022: Ritten batte anche Vipiteno e vola in classifica. Fassa strapazza il Linz (Di domenica 26 dicembre 2021) Quarta vittoria consecutiva e secondo posto in classifica consolidato. Non si ferma più Ritten, compagine italiana di Hockey su ghiaccio che ha vinto a casa del Vipiteno per 0-4 nel giorno del boxing day del Campionato Alps League 2021-2022. Gli uomini di Santeri Heiskanen hanno archiviato in scioltezza la pratica rompendo gli indugi all’11:46 del primo periodo grazie a una rete di Lutz, per poi prendere il largo nel secondo prima con Ohler (5:15) e poi con Marzolini. Nel terzo tempo poi ci ha pensato Spinell a chiudere i giochi siglando il poker al minuto 14:56. Per la squadra di Renon sarà adesso fondamentale proseguire il filotto di vittorie, e i presupposti ci sono tutti. Il prossimo avversario sarà infatti l’abbordabile Feldkirch, ... Leggi su oasport (Di domenica 26 dicembre 2021) Quarta vittoria consecutiva e secondo posto inconsolidato. Non si ferma più, compagine italiana disuche ha vinto a casa delper 0-4 nel giorno del boxing day del Campionato. Gli uomini di Santeri Heiskanen hanno archiviato in scioltezza la pratica rompendo gli indugi all’11:46 del primo periodo grazie a una rete di Lutz, per poi prendere il largo nel secondo prima con Ohler (5:15) e poi con Marzolini. Nel terzo tempo poi ci ha pensato Spinell a chiudere i giochi siglando il poker al minuto 14:56. Per la squadra di Renon sarà adesso fondamentale proseguire il filotto di vittorie, e i presupposti ci sono tutti. Il prossimo avversario sarà infatti l’abbordabile Feldkirch, ...

