GF Vip: Sophie bacia Alessandro. Antinolfi addio? (Di domenica 26 dicembre 2021) Per Sophie Codegoni è il momento di lasciarsi andare. Lasciarsi alle spalle la storia con Gianmaria Antinolfi e vivere a pieno quello che sta succedendo dentro la Casa del Grande Fratello Vip con Alessandro Bascione. A Natale il primo bacio mentre l’imprenditore napoletano sembra concentrato su altro… Ora è arrivato anche il primo bacio. Effusioni d’amore tra Sophie Codegoni e Alessandro Bascioni. Da giorni tra l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne e il tentatore di Temptation Island c’è una grande intesa, c’è voglia di stare insieme, conoscersi sempre meglio. E così è stato. Nonostante Jessica Selassié che aveva un debole per l’ultimo Vip entrato nella Casa del Grande Fratello Vip e Gianmaria Antinolfi che ormai sembra essere acqua passata. Le parole di Gianmaria, che ha di fatto ... Leggi su piusanipiubelli (Di domenica 26 dicembre 2021) PerCodegoni è il momento di lasciarsi andare. Lasciarsi alle spalle la storia con Gianmariae vivere a pieno quello che sta succedendo dentro la Casa del Grande Fratello Vip conBascione. A Natale il primo bacio mentre l’imprenditore napoletano sembra concentrato su altro… Ora è arrivato anche il primo bacio. Effusioni d’amore traCodegoni eBascioni. Da giorni tra l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne e il tentatore di Temptation Island c’è una grande intesa, c’è voglia di stare insieme, conoscersi sempre meglio. E così è stato. Nonostante Jessica Selassié che aveva un debole per l’ultimo Vip entrato nella Casa del Grande Fratello Vip e Gianmariache ormai sembra essere acqua passata. Le parole di Gianmaria, che ha di fatto ...

