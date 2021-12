Cenone Natale: 8 italiani su 10 riutilizzano gli avanzi. Indagine Coldiretti (Di domenica 26 dicembre 2021) Quasi otto italiani su dieci (79%) trovano a tavola gli avanzi di cenoni e pranzi di Natale che vengono riutilizzati in cucina con una nuova sensibilità verso la riduzione degli sprechi spinta dalla crisi economica legata alla pandemia L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 26 dicembre 2021) Quasi ottosu dieci (79%) trovano a tavola glidi cenoni e pranzi diche vengono riutilizzati in cucina con una nuova sensibilità verso la riduzione degli sprechi spinta dalla crisi economica legata alla pandemia L'articolo proviene da Firenze Post.

