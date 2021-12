Bomba dell’ex Inter | “Torno in Serie A e ribalto i pronostici!”

Leggi su rompipallone

(Di domenica 26 dicembre 2021)vistato subito dopo la vittoria del Tottenham sul Crystal Palace, tra gli argomenti, Antonio Conte è tornato a parlare dei nerazzurri. Prima in classifica, a +4 sul Milan e a + 6 sul Napoli, l’si è laureata squadra campione d’inverno con un turno di anticipo, contando adesso anche su un piccolo ma importante vantaggio sulle dirette concorrenti allo scudetto. LE PAROLE Il tecnico salentino ha speso parole al miele per la sua ex squadra, dimostrandosi contento per i risultati raggiunti: “La continuità dell’fa piacere perché è la continuità di un lavoro che noi abbiamo iniziato e che adesso stanno continuando nel migliore dei modi. C’è solo da congratularsi“. Conte, Tottenham, PremierL’allenatore degli Spurs non ha però perso occasione per fare una ...