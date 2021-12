Omicidio nella notte di Natale a Campobasso | ucciso 38enne

(Di sabato 25 dicembre 2021)di. Intorno alle 23 una lite tra due giovani del posto è finita con un accoltellamento. La tragedia è accaduto in via Giambattista Vico, a poca distanza dal ...

notte di Natale a Campobasso. Intorno alle 23 una lite tra due giovani del posto è finita con un accoltellamento. La tragedia è accaduto in via Giambattista Vico, a poca distanza dal ...Omicidio nella notte di Natale a Campobasso. Una lite tra i due giovani del posto intorno alle 23 è finita con un accoltellamento mortale. La tragedia è avvenuta in via Giambattista Vico, a poca dista ...