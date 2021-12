Inter, Calhanoglu: “Nostra rosa migliore di quella del Milan” (Di sabato 25 dicembre 2021) Calhanoglu, ora in forza all'Inter, ha parlato della sua avventura in nerazzurro e del suo addio ai rossoneri. Leggi su itasportpress (Di sabato 25 dicembre 2021), ora in forza all', ha parlato della sua avventura in nerazzurro e del suo addio ai rossoneri.

Advertising

CB_Ignoranza : Pedro alla Roma in un campionato intero: 5 gol e 2 assist Pedro alla Lazio in meno di un girone d’andata: 6 gol e… - infoitsport : Calhanoglu: “Inter, grande accoglienza. Dura sostituire Eriksen, ora ho un ruolo” - infoitsport : Calhanoglu: «L'Inter è meglio del Milan. L'esultanza per il gol nel derby è stata una liberazione» - InterClubIndia : RT @90ordnasselA: “Quando mi sono trasferito all'Inter ho avuto non poche ripercussioni personali. Ho passato un periodo difficile con ques… - InterClubIndia : RT @90ordnasselA: “La squadra è di altissima qualità. Penso che abbiamo una rosa migliore del Milan. Devo ringraziare Inzaghi, mi voleva mo… -