Virologi in tv | il caso in Vigilanza Rai | in arrivo un decalogo per regolamentare la comunicazione sul Covid

«Adesso basta, è arrivato il momento di smetterla con l'invasione dei Virologi in tv che rischia solo di alimentare confusione e incertezza». Lo sfogo di Giancarlo Giorgetti è andato in scena durante la cabina di regia di ieri, 23 dicembre, sul nuovo decreto anti Covid, e dovrebbe portare alla messa a punto di un "decalogo" per gli esperti che vanno in televisione a parlare di Covid. Secondo Repubblica, le argomentazioni di Giorgetti – secondo cui le uscite spesso in contrasto tra loro dei Virologi rischia di spaventare il pubblico – sono state condivise dal presidente del Consiglio Mario Draghi, e anche il coordinatore del Cts, Franco Locatelli, al termine della riunione avrebbe espresso al ministro della Lega la necessità di intervenire sulla questione. L'orientamento sarebbe quello di ...

