Ultime Notizie Roma del 24-12-2021 ore 12:10 (Di venerdì 24 dicembre 2021) Romadailynews radiogiornale e venerdì 24 dicembre Ben ritrovati ha raccolto dalla redazione buona vigilia di natale da parte di Francesco Vitale mascherini all’aperto riduzione a sei mesi della durata del Green pass niente feste in piazze discoteche chiuse niente caffè per i non vaccinati super pass per andare in un museo in palestra mascherina ffp2 per virus m andare allo stadio al cinema 9 milioni per uno screening nelle scuole dopo vacanze queste principali misure della stretta di Natale varata dal governo per cercare di contenere la pandemia di covid intanto record assoluto di contagio in Italia 44595 nelle 24 ore i decessi aumentano del 33% il Senato ha confermato stanotte la fiducia al Governo sul maxiemendamento la manovra il testo passa alla camera per l’ok definitivo è atteso entro fine anno via libera intanto dall’Unione Europea le rate se mettidelle risorse ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 24 dicembre 2021)dailynews radiogiornale e venerdì 24 dicembre Ben ritrovati ha raccolto dalla redazione buona vigilia di natale da parte di Francesco Vitale mascherini all’aperto riduzione a sei mesi della durata del Green pass niente feste in piazze discoteche chiuse niente caffè per i non vaccinati super pass per andare in un museo in palestra mascherina ffp2 per virus m andare allo stadio al cinema 9 milioni per uno screening nelle scuole dopo vacanze queste principali misure della stretta di Natale varata dal governo per cercare di contenere la pandemia di covid intanto record assoluto di contagio in Italia 44595 nelle 24 ore i decessi aumentano del 33% il Senato ha confermato stanotte la fiducia al Governo sul maxiemendamento la manovra il testo passa alla camera per l’ok definitivo è atteso entro fine anno via libera intanto dall’Unione Europea le rate se mettidelle risorse ...

