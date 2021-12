Tragedia di Natale, Antonio reagisce ai rapinatori e muore a 41 anni. Lascia la moglie e due figli (Di venerdì 24 dicembre 2021) Lutto a Boscoreale, in provincia di Napoli, per la morte di Antonio Morione, classe 1980. L’uomo è stato raggiunto da un proiettile durante una rapina finita male in via Giovanni della Rocca, poco dopo le 22 di giovedì 23 dicembre. Antonio Morone si trovava nella sua pescheria, quando degli uomini sono entrati per compiere una rapine. Il 41enne ha reagito, squarciato una gomma dell’auto dei rapinatori e uno di questi si è voltato per sparare alcuni colpi di pistola. L’uomo è stato colpito ed è caduto a terra. Sul posto sono arrivati immediatamente i soccorsi del 118, Antonio Morone è stato soccorso e trasportato in ospedale. Arrivato in codice rosso, il 41enne è morto poco dopo. Sul luogo della rapina sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Torre Annunziata, che ora hanno aperto ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 24 dicembre 2021) Lutto a Boscoreale, in provincia di Napoli, per la morte diMorione, classe 1980. L’uomo è stato raggiunto da un proiettile durante una rapina finita male in via Giovdella Rocca, poco dopo le 22 di giovedì 23 dicembre.Morone si trovava nella sua pescheria, quando degli uomini sono entrati per compiere una rapine. Il 41enne ha reagito, squarciato una gomma dell’auto deie uno di questi si è voltato per sparare alcuni colpi di pistola. L’uomo è stato colpito ed è caduto a terra. Sul posto sono arrivati immediatamente i soccorsi del 118,Morone è stato soccorso e trasportato in ospedale. Arrivato in codice rosso, il 41enne è morto poco dopo. Sul luogo della rapina sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Torre Annunziata, che ora hanno aperto ...

