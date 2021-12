Traffico Roma del 24-12-2021 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 24 dicembre 2021) LuceverdeBuongiorno per ritrovarti all’ascolto alle porte disulla statale Aurelia coda per un incidente tra Torre in Pietra e Castel di Guido in direzione della capitale per il resto ilè scorrevole numero è vero ma neanche per via dell’esodo natalizio in città potenza in via Calabria dove Da ieri via una riduzione della carreggiata per una voragine all’altezza di via Piave in vigore fino al 9 gennaio le fasce orarie durante le quali le Bielle attiva del centro storico che rimane escluso aldalle 6:30 alle 18 insieme a quella notturna del venerdì e sabato Attiva dalle 23 alle 3 il centro invece accessibile senza ZTL nelle giornate del 25 e 26 dicembre per i dettagli di cose di altre notizie potete consultare il sitopunto luceverde.it Anna Maria Barbera ordine tutto ...