Striscia la Notizia | conduttore del tg satirico positivo al Covid | “Natale in quarantena”

Un conduttore di Striscia la Notizia ha comunicato attraverso i suoi canali social di essere risultato positivo al Covid 19. Il virus, che sta colpendo milioni di italiani ancora una volta, non ha risparmiato Roberto Lipari. Il comico ha raccontato su Instagram di essere sintomatico tanto che è stato necessario un suo ricovero in ospedale: Non scenderò nei particolari, ma si! sono positivo! E no!…non sono asintomatico. Vi scrivo solo oggi, perché sto meglio e sono sicuro che il peggio è alle spalle. Eh si! Passerò il Natale in quarantena… Mentre nella mia testa sono passate mille cose in questi giorni. Ma vi risparmio le più pessimiste e vi dico l'unico pensiero che mi sembra giusto condividere: quante volte si è scherzato sulla noia delle feste ...

