Rfi ha rimosso i detriti abbandonati al passaggio a livello di Baronissi

(Di venerdì 24 dicembre 2021) di Monica De Santis E’ stato lo stesso sindaco diGianfranco Valiante a comunicare attraverso le pagine social che dopo le numerose diffide, fatte dall’amministrazione comunale, Rete ferroviaria italiane ha finalmente ottemperato all’ordinanza sindacale (del 2 Novembre 2021), rimuovendo ialdi corso Garibaldi e mettendo in sicurezza i cordoli pericolosi per automobilisti e pedoni. Dunque si va a concludere una vicenda che stava diventando spiacevole, viste le numerose segnalazioni che l’amministrazione comunale aveva rivolto a Rfi, affinchè provvedesse alla sistemazione dell’area, così da evitare incidenti agli automobilisti ed anche ai pedoni. Tutta l’area è stata completamente bonificata dai rifiuti e daiche da diverso tempo ...

Il materiale legnoso flottante, accumulatosi in corrispondenza del ponte ferroviario sui Fiumi Uniti, è stato di recente rimosso da impresa incaricata da R. F. I. Rete Ferroviaria Italiana.