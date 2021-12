Programmi TV di stasera, venerdì 24 dicembre 2021. Su Rai3 torna il Festival del Circo di Montecarlo (Di venerdì 24 dicembre 2021) Melissa Greta Marchetto Rai1, ore 21.35: Ailo – Un’avventura tra i ghiacci Prima Tv Docufilm del 2018 di Guillaume Maidatchevsky con Fabio Volo. Trama: La voce narrante di Fabio Volo racconta la vita della piccola renna Ailo, a partire dalla nascita per sedici mesi e quattro stagioni in un percorso tra le meraviglie della Lapponia, alla scoperta di straordinari paesaggi immersi in una natura incontaminata e primitiva. Un viaggio affascinante, ma che nasconde non poche insidie e pericoli che Ailo dovrà affrontare e superare per sopravvivere e continuare a crescere. Rai2, ore 21.20: Il mio valzer di Natale Film del 2020 di Michael Damian con Will Kemp e Lacey Chabert. Trama: Avery viene lasciata dal fidanzato un mese prima del suo matrimonio da favola in stile natalizio. Decide comunque, di seguire le lezioni di ballo che aveva prenotato in vista delle sue nozze. Con il suo maestro ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 24 dicembre 2021) Melissa Greta Marchetto Rai1, ore 21.35: Ailo – Un’avventura tra i ghiacci Prima Tv Docufilm del 2018 di Guillaume Maidatchevsky con Fabio Volo. Trama: La voce narrante di Fabio Volo racconta la vita della piccola renna Ailo, a partire dalla nascita per sedici mesi e quattro stagioni in un percorso tra le meraviglie della Lapponia, alla scoperta di straordinari paesaggi immersi in una natura incontaminata e primitiva. Un viaggio affascinante, ma che nasconde non poche insidie e pericoli che Ailo dovrà affrontare e superare per sopravvivere e continuare a crescere. Rai2, ore 21.20: Il mio valzer di Natale Film del 2020 di Michael Damian con Will Kemp e Lacey Chabert. Trama: Avery viene lasciata dal fidanzato un mese prima del suo matrimonio da favola in stile natalizio. Decide comunque, di seguire le lezioni di ballo che aveva prenotato in vista delle sue nozze. Con il suo maestro ...

