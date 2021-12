Pierluigi Diaco: Natale in radio e poi ad aprile torna “Ti sento” in tv (Di venerdì 24 dicembre 2021) A Natale in radio filo diretto ascoltatori Ansa. L’anno prossimo a giugno Pierluigi Diaco festeggerà i 30 anni in radio. È il mezzo sul quale ha esordito a 15 anni e «che è la mia vita»,. Finora in tanti anni «non mi era mai capitato di andare in onda il giorno di Natale. Così ho proposto al direttore di radio2 Paola Marchesini di fare il 25 dicembre uno speciale di Ti sento, dalle 16 alle 19.30» spiega all’Ansa. Saranno tre ore e mezza «di filo diretto con gli ascoltatori. Se c’è una cosa che ho notato in quest’anno e mezzo di pandemia è la necessità assoluta che hanno le persone di essere ascoltate». Il programma crossmediale (è anche su RaiPlay), nato a gennaio per la seconda serata di Rai2, con una seconda stagione conclusa a novembre, firmato da ... Leggi su tvzoom (Di venerdì 24 dicembre 2021) Ainfilo diretto ascoltatori Ansa. L’anno prossimo a giugnofesteggerà i 30 anni in. È il mezzo sul quale ha esordito a 15 anni e «che è la mia vita»,. Finora in tanti anni «non mi era mai capitato di andare in onda il giorno di. Così ho proposto al direttore di2 Paola Marchesini di fare il 25 dicembre uno speciale di Ti, dalle 16 alle 19.30» spiega all’Ansa. Saranno tre ore e mezza «di filo diretto con gli ascoltatori. Se c’è una cosa che ho notato in quest’anno e mezzo di pandemia è la necessità assoluta che hanno le persone di essere ascoltate». Il programma crossmediale (è anche su RaiPlay), nato a gennaio per la seconda serata di Rai2, con una seconda stagione conclusa a novembre, firmato da ...

